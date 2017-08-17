Спорт 17 августа 2017, 12:04

В Екатеринбурге представлены лучшие макеты клубного трамвая ФК «Урал»

Работа болельщика Ильи Берсенёва

Работа болельщика Ильи Берсенёва. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Болельщики ФК «Урал» представили макеты на конкурс дизайна клубного трамвая. Представители команды выбрали пятёрку лучших работ.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Урал», на конкурс лучших макетов клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу, поклонники «шмелей» прислали 35 работ. В футбольном клубе выбрали пятёрку финалистов, которые примут участие в голосовании на официальном сайте.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», болельщикам было предложено создать концепцию оформления городского транспорта, связанного с футболом. В конкурсе мог принять участие любой желающий. Главное требование: в макете необходимо было использовать фирменные цвета «Урала» и логотип клуба.

Голосование продлится до 21 августа 2017 года.

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