Экономика 17 августа 2017, 12:41

Индекс промпроизводства на Среднем Урале за семь месяцев увеличился на 4%

Завод на Среднем Урале

Индекс промпроизводства на Среднем Урале за семь месяцев увеличился на 4%. Фото: Александр Зайцев

По итогам января-июля 2017 года индекс промпроизводства по полному кругу организаций в Свердловской области увеличился на 4%. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По данным регионального министерства экономики и территориального развития, индекс производства текстильных изделий вырос на 50,9%, различных транспортных средств и оборудования — на 21,3%, электронных и оптических изделий — на 20,6%, электрического оборудования — на 19,3%, автотранспорта, прицепов и полуприцепов — на 8,8%. Увеличение этого индекса на обрабатывающих производствах составило 4,3%.

— Высокие показатели индекса по итогам семи месяцев 2017 года обеспечены ростом объёма отгрузки готовой продукции как на предприятиях ОПК, так и у производителей гражданской продукции, — прокомментировал региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 августа)

Училище готовило офицеров для командования артиллерийскими подразделениями пушек большой мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые уральские курсанты. Все они были направлены на службу на знаменитых «катюшах». Фото: Неизвестный фотограф
Курсантов-артиллеристов поселили в бараках для заключённых

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»