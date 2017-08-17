Индекс промпроизводства на Среднем Урале за семь месяцев увеличился на 4%

Индекс промпроизводства на Среднем Урале за семь месяцев увеличился на 4%. Фото: Александр Зайцев

По итогам января-июля 2017 года индекс промпроизводства по полному кругу организаций в Свердловской области увеличился на 4%. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По данным регионального министерства экономики и территориального развития, индекс производства текстильных изделий вырос на 50,9%, различных транспортных средств и оборудования — на 21,3%, электронных и оптических изделий — на 20,6%, электрического оборудования — на 19,3%, автотранспорта, прицепов и полуприцепов — на 8,8%. Увеличение этого индекса на обрабатывающих производствах составило 4,3%.

— Высокие показатели индекса по итогам семи месяцев 2017 года обеспечены ростом объёма отгрузки готовой продукции как на предприятиях ОПК, так и у производителей гражданской продукции, — прокомментировал региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.