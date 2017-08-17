Свердловский облсуд отложил рассмотрение иска об отмене положения о конкурсе на пост главы Богдановича

Свердловский областной суд отложил на пятницу рассмотрение иска действующего мэра Владимира Москвина к думе об отмене положения о конкурсе на пост главы Богдановича. Поправки, согласно которым был снижен кворум для принятия решения, а председатель конкурсной комиссии лишён права решающего голоса, думцы приняли после объявления конкурса. На внеочередном заседании думы во вторник депутаты отказались отменять ранее принятое решение.

Напомним, в представлении прокуратуры, которое поступило в думу в начале августа, сказано, что решение, принятое 6 июля, является нелегитимным, что ставит под сомнение результаты прошедших выборов. В областном департаменте информполитики пояснили, что "пока суд не поставит точку в этом вопросе - областные власти считают действующим главой Владимира Москвина".

Напомним, вчера городской суд Богдановича рассматривал ещё один иск действующего мэра Владимира Москвина, а также иски его заместителя по соцполитике Елены Жернаковой и главного инженера Управления муниципального заказчика Александра Новосёлова об оспаривании результатов конкурса по выборам главы. Суд запросил дополнительные документы без назначения даты следующего заседания.