Культура 17 августа 2017, 13:09

В Минске открыли созданный по инициативе Евгения Куйвашева памятник Владимиру Мулявину

Евгений Куйвашев находится в Белоруссии

Евгений Куйвашев находится в Белоруссии. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня в Минске состоялась церемония открытия памятника основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Эта скульптурная композиция создана по инициативе главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, в октябре 2014 года памятник Владимиру Мулявину, родившемуся в Свердловске, появился в Екатеринбурге (при финансовой поддержке правительства Республики Беларусь). Тогда глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить в Минске скульптурную композицию, посвящённую основателю «Песняров».

Теперь эта идея реализована. Памятник, отлитый в уральской литейной мастерской «Дубровин» по эскизу белорусского скульптора Александра Кострюкова, сегодня открыли Евгений Куйвашев, министр культуры Беларуси Борис Светлов и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

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Областная газета Свердловской области

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