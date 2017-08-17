Полиция Екатеринбурга отчиталась о готовности ко Дню города

В полиции готовы ко Дню города. Фото: Александр Исаков

Полиция Екатеринбурга готова к обеспечению охраны порядка во время празднования Дня города. Работа нарядов полиции будет усилена.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в преддверии 294-й годовщины города, сотрудниками полиции проведён комплекс мероприятий в рамках подготовки к охране общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

Полицейские совместно с МЧС и специалистами по взрывобезопасности проводят тщательное обследование мест проведения праздничных мероприятий. В местах празднования будут дежурить бригады скорой помощи и пожарные расчёты.

Кроме того, сотрудники полиции будут контролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя в центральной части города. Специально для этих целей созданы совместные группы из полицейских и сотрудников комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга.

Напомним, что в этом году основными площадками для празднования Дня города традиционно станут Площадь 1905 года, Октябрьская площадь, Исторический сквер, Литературный квартал, ККТ «Космос» и ЦПКиО.

«В связи с тем, что мероприятия в День города посетит большое количество граждан, городская полиция призывает гостей и жителей столицы Среднего Урала соблюдать нормы действующего законодательства. В случае обнаружения бесхозных предметов, а также появления граждан, провоцирующих людей на проявления агрессии и беспорядки, следует незамедлительно обращаться по круглосуточному «телефону доверия» ОВД 8(343) 294-14-94 или по линии 02», - говорится в сообщении УМВД города.