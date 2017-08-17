Общество 17 августа 2017, 14:22

УрФУ вошёл в десятку самых востребованных вузов по стране

Российские абитуриенты хотят поступать в УрФУ.

Российские абитуриенты хотят поступать в УрФУ. Фото: пресс-служба УрФУ

Ресурс «Поступи.Онлайн» исследовал количество просмотров материалов о российских вузах. Результаты показали, что УрФУ — один из десяти вузов, которыми абитуриенты интересуются чаще всего, сообщает пресс-служба университета.

УрФУ вошёл в десятку самых востребованных вузов страны — вместе с МГУ, СПбГУ и МГТУ. Максимальный за последние годы интерес абитуриенты проявляют к техническим специальностям, второе популярное направление — медицина.

В пресс-службе УрФУ отметили, что интерес абитуриентов к университету связан с известностью бренда вуза и опытом взаимодействия с ним в рекламных коммуникациях.  

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