В День города в Екатеринбурге пройдёт кибертурнир по игре «FIFA 2017»

Болельщики ФК "Урал" сразятся в FIFA 2017. Фото: Александр Зайцев

В День города в Екатеринбурге пройдёт кибертурнир по футбольному симулятору «FIFA 2017». Соревнования по компьютерной игре среди болельщиков и жителей Екатеринбурга проведёт ФК «Урал».

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, специально для екатеринбургских киберспортсменов на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина будет организована тематическая площадка.

Сражаться любители футбола и компьютерных игр будут на консоли Sony PlayStation 4. Сам турнир пройдёт по олимпийской системе, проигравший в каждой дуэли будет выбывать из дальнейшей борьбы за медали. Игроки, занявшие призовые места получат ценные призы от ФК «Урал». Старт кибертурнира намечен на 11:00.

В 17:00 здесь же можно будет посмотреть на большом экране прямую трансляцию матча чемпионата России «Урал» - «ЦСКА».

Помимо самого турнира по FIFA 2017 и трансляции футбольного поединка, в течение всего дня на площадке будет работать игровая флетбольная площадка, размером 3х5 метра. «Флетбол – это новый вид игры в футбол один на один, в которой используется мяч диаметром 10 см», - пояснили в пресс-служба ФК «Урал».