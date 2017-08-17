Экономика 17 августа 2017, 14:52

Свердловские оборонные предприятия выступили с обращением по поводу провокационных статей в СМИ

Оборонные предприятия не подтвердили факты из нашумевших статей.

Оборонные предприятия не подтвердили факты из нашумевших статей. Фото: Александр Зайцев

Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков выпустил обращение, в котором заявил о появлении в СМИ публикаций, порочащих деловую репутацию предприятий. Соответствующий документ "ОГ" разместила в номере от 17 августа 2017 года. 

Согласно обращению, компрометирующие материалы были примерно в одно и то же время опубликованы о предприятиях АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «МзиК», АО «Новатор», АО «УПП «Вектор». Владимир Щелоков отметил, что статьи выглядят очень провокационно и вызывают впечатление заказных — авторы искажают факты, пользуются мнениями из неподтверждённых источников, не приводят внятной аргументации.

Например, в одной из публикаций утверждается, что АО «УПП «Вектор» в 90-е и начале 2000-х годов занималось снижением налогооблагаемой базы, уходя от обязательных выплат. На деле же, говорит Владимир Щелоков, в то время учреждение находилось в тяжёлом финансовом состоянии. С тех пор оно уже давно вышло на другой уровень как высокотехнологичное предприятие и не имеет никаких задолженностей ни перед работниками, ни перед государством.  

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Областная газета Свердловской области

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