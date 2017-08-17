После Дня города в Екатеринбурге отменят пять автобусных маршрутов

В Екатеринбурге отменят еще 5 маршрутов. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге на следующий день после празднования Дня города отменят ещё пять автобусных маршрутов. Изменения вступят в силу с 20 августа.

Согласно опубликованному на сайте городской администрации «перечня маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, планируемых к отмене в 2017 – 2019 годах», начиная с 20 августа в Екатеринбурге аннулируют пять маршрутов.

Перестанут ходить автобусы №20 «пл. 1905 года – Пехотинцев», № 81 «п. Кольцово – ТЦ «Дирижабль», № 05 «Академический – Химмаш» (в списке присутствует также его дублер № 05А «ф-ка Авангард – Химмаш»), № 035 «Ботаническая – Уралтехгаз» и № 052 «Ф-ка «Авангард» – Онуфриева».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», всего в 2017 году в Екатеринбурге будут отменены 15 маршрутов городских автобусов. Ранее с 3 июля перестали ходить маршруты № 063 «Белая башня – УрФУ», № 067 «ТЦ «Сибирский тракт» – СТЦ МЕГА», № 010 «Синие Камни – НПЦ «Онкология» и № 034 «Уралобувь – СТЦ МЕГА».

Кроме того, с 1 сентября исчезнут ещё два маршрута - № 024 «Хладокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская» и № 070 «Парк Хаус – Академический».