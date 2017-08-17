Прокуратура Екатеринбурга выясняет, почему рухнул потолок в доме на Эльмаше

В жилом доме на Эльмаше рухнул потолок. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме. ЧП произошло на Эльмаше.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обрушение потолочных перекрытий в подъезде двухэтажного жилого дома № 13 по пер. Черниговский произошло днём 16 августа. В результате происшествия никто не пострадал.

Известно, что дом был построен в 1953 году и находится на обслуживании управляющей компанией «РЭМП-Эльмаш».

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны уполномоченных организаций, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки и качество его проведения», - говорится в сообщении надзорного ведомства.