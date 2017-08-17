Общество 17 августа 2017, 16:47

В Ревде всего за один день посадили сто лип

В Ревде всего за один день посадили сто лип

В Ревде всего за один день посадили сто лип. Фото: областной департамент политики

Сегодня в Ревде посадили сразу сто лип. Это было сделано в рамках Всемирной акции «Миллиард деревьев».

Как сообщает областной департамент информполитики, саженцы деревьев предоставил Среднеуральский медеплавильный завод (входит в УГМК-холдинг).

— СУМЗ — одно из первых промпредприятий, заключивших с областным правительством соглашение в сфере охраны окружающей среды. Завод уже реализовал несколько крупных проектов. Сегодняшняя высадка деревьев с участием жителей города — ещё один реальный шаг в деле улучшения экологической обстановки и знаковое событие в рамках Года экологии, — прокомментировал региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Молодые липы, посаженные сегодня, были выращены в питомнике природного парка «Оленьи ручьи».

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Областная газета Свердловской области

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