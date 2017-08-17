«ОГ» продолжает бороться с новостями-фейками: а был ли смерч?

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

«Областная газета» продолжает бороться с фейковыми новостями: в частности, в июне этого года ряд местных СМИ писал о прошедшем по окраине города смерче, а недавно московские синоптики заявили, что обеспокоены вероятностью образования смерчей в столице. «ОГ» решила разобраться — могут ли опасные вихри ворваться и в Екатеринбург, и действительно ли они здесь уже бывали.

Недавно директор московского Института физики атмосферы им. А.Обухова, академик РАН Игорь Мохов сообщил, что вероятность смерчей в столице возросла — виной этому неустойчивое состояние атмосферы вследствие глобального потепления. Он подчеркнул, что определённые типы смерчей могут возникать и в условиях городской застройки.

«ОГ» обратилась за комментарием к главному синоптику Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галине Шепоренко. По её словам, смерч — явление труднопрогнозируемое, и с уверенностью предсказывать что-либо в его отношении можно лишь на ближайшие 5-10 дней. Однако за последние 40 лет в Екатеринбурге не было зафиксировано ни одного смерча.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области информацию о смерчах также не подтвердила. «Да, в июне 2017 года был зафиксирован ураганный ветер и даже некоторые разрушения. Но ничего общего со смерчами он не имел», - сказали «ОГ».

Напомним, смерч — это движущийся атмосферный вихрь, касающийся земли. Скорость его вращения в среднем составляет 40-60 километров в час, а диаметр воронки может достигать от 20 метров до 3 километров.