В Екатеринбурге впервые соберутся соцработники епархий Урала и Сибири

В Екатеринбург съедутся соцработники епархий. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге с 21 по 25 августа впервые пройдут курсы повышения квалификации для руководителей и сотрудников социальных отделов епархий Уральского и Сибирского федеральных округов. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла уральская столица станет региональным центром по обучению церковному социальному служению.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в общей сложности на практику приедут 11 священнослужителей и 7 мирян из 13 епархий – Каменской, Челябинской, Троицкой, Магнитогорской, Златоустовской, Шадринской, Югорской, Ханты-Мансийской, Ишимской, Салехардской, Новосибирской, Каинской и Карасукской. В рамках курсов они познакомятся с работой церковных и государственных социальных объектов, поучаствуют в фасовке народных обедов, будут сортировать вещи в гуманитарном центре и смогут получить опыт ухода за лежачими больными.

Планируется, что в дальнейшем Екатеринбург станет постоянным региональным центром по обучению церковному социальному служению. Стажировки для руководителей социальных отделов и приходских соцработников будут проходить несколько раз в год.

24 августа в мужском монастыре святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. После совместного богослужения запланирована встреча участников конференции с правящим архиереем.

Отмечается, что в этом году Синодальный отдел по благотворительности впервые организует курс обучения за пределами Москвы.