Земства 17 августа 2017, 17:42

Многоквартирный дом в «Бухте Квинс» сдадут в сентябре 2017 года

63 квартиры в «Бухте Квинс» скоро передадут пайщикам

63 квартиры в «Бухте Квинс» скоро передадут пайщикам. Фото: Александр Исаков

В сентябре нынешнего года застройщик планирует получить разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в коттеджном посёлке «Бухта Квинс» (Екатеринбург, улица Изоплитная, 23). Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Планируется, что в начале осени пайщикам «Бухты Квинс», купившим жильё в этом здании, наконец-то передадут 63 квартиры.

Кроме того, департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области недавно выдал разрешения на ввод в эксплуатацию ещё двух проблемных домов в нашем регионе: в Нижнем Тагиле (микрорайон «Муринские пруды», ул. Удовенко, 25) и в Берёзовском (ЖК «Берёзка», ул. Академика Королева, 8г).

По словам регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, благодаря этому, 104 свердловчанина смогут отпраздновать долгожданное новоселье.

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Областная газета Свердловской области

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