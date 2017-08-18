Куда отдать ребёнка: «ОГ» составила список необычных спортсекций Екатеринбурга

Арчертаг - для тех, кто хочет примерить на себя роль Робин Гуда или Леголаса. Фото: пресс-служба "ArcheSoft"

В преддверии начала учебного года «ОГ» рассказывает о необычных спортивных секциях Екатеринбурга — платных и бесплатных - которые всесторонне разовьют ребёнка и не дадут ему заскучать.

1) Прыжки на батуте. Детское развлечение можно превратить в серьёзные тренировки, развив при этом координацию движений, пластичность, смелость, уравновешенность и собранность. Даже если ребёнок не мечтает стать парашютистом, лётчиком или космонавтом (которые как раз используют батут, чтобы подготовить организм к профессиональным нагрузкам), то эффектные прыжки с тройным сальто вряд ли оставят его равнодушным. Записаться на занятия можно в ДЮСШ «Виктория».

2) Пожарно-прикладной спорт. Пожарно-прикладная или, как её ещё называют, пожарно-спасательная дисциплина — это целый комплекс всесторонних физических нагрузок. Тут и бег с препятствиями, и силовая подготовка, и подъёмы по штурмовым лестницам и, конечно же, отрабатывание навыков тушения пожара с оказанием первой помощи. Собранность, мужество и решительность воспитанникам такого спорта обеспечены.

3) Ушу. Свежая замена уже примелькавшимся каратэ и дзюдо. Восточное боевое искусство ушу воспитывает не только физически, но и морально - тренирует силу воли, стойкость духа, прививает уважение к старшим. Приобретённая самодисциплина и умение концентрироваться станут отличными помощниками в остальных сферах жизни и в первую очередь — в образовательной. Также ушу полезно детям с искривлением позвоночника и гиперактивным темпераментом.

4) Историческое фехтование. Развивает ловкость, выносливость, умение быстро анализировать ситуацию. Кроме того, клубы исторического фехтования — это полноценное погружение в мир Средневековья: помимо непосредственно физических тренировок, мальчики с удовольствием будут изучать оружие и историю благородного рыцарства, а девочки смогут проявить свои творческие способности в подготовке костюмов и воссоздании быта. В Екатеринбурге самым ярким представителем этого направления является Академия исторического фехтования «HEMA» - там можно обучиться владению мечом, шпагой или саблей.

5) Кендо. Золотая середина для тех, кто не определился между восточными боевыми искусствами и историческим фехтованием. Кендо - традиционное японское фехтование на деревянных мечах, одно из старейших боевых искусств. Научит ребёнка быть дисциплинированным, выплёскивать энергию и одновременно владеть своим телом и разумом.

6) Стрельба из лука. Учит целиться и добиваться целей, а ещё поддерживает в тонусе зрение и мышцы рук. Исторической стрельбой из лука можно заняться всё в той же «HEMA», спортивную преподают в некоторых ДЮСШ — например, ДЮСШ №19. Для любителей подвижно-азартных тренировок есть ещё Арчертаг— лучный бой. Полученные навыки можно применить в зрелищных командных играх и при этом остаться невредимым - стрелы увенчаны специальными поролоновыми наконечниками.

7) Гребля на байдарках и каноэ. Ритмичная работа веслом укрепляет мышцы, улучшает выносливость, тренирует сердечную и дыхательную системы. У каноистов замечательно развит вестибулярный аппарат и умение контролировать баланс тела. А ещё во время занятий контакт с водой действует на детей энергетически положительно, снимая стресс и укрепляя нервную систему. Одна из самых крупных спортивных школ Екатеринбурга, обучающих гребле — ДЮСШ «Динамо», расположившаяся прямо на берегу городского пруда.

8) Конный спорт.Езда на лошадях задействует практически все группы мышц, а быстрый галоп по своей энергозатратности приравнивается к бегу по пересечённой местности. Существует даже иппотерапия — лечебная верховая езда. А контакт с лошадьми — в том числе уход за ними — прививает ребёнку ответственность и любовь к окружающему миру.