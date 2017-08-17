Проблемы банка «Югра» лишили мини-футбол чемпиона

Самый титулованный мини-футбольный клуб России и действующий чемпион страны «Динамо» не примет участие в чемпионате России 2017/2018. Таким образом, у екатеринбургской «Синары» стало на одного соперника меньше.

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил ТАСС: «В офис федерации поступило официальное письмо за подписью вице-президента московского клуба Евгения Малика, в котором говорится о том, что мини- футбольное «Динамо» не сможет принять участие в суперлиге и просит рассмотреть вопрос о его включении в состав высшей лиги».

Команда «Динамо» была создана в 2002 году легендой российского мини-футбола Константином Ерёменко и за пятнадцать лет выиграла одиннадцать чемпионатов страны.

Проблемы у клуба, базирующегося в подмосковном Щёлково, возникли после того, как Банк России с 10 июля ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», являющегося генеральным спонсором МФК «Динамо», сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошёл на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка «Югра».