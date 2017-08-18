Общество 18 августа 2017, 09:29

Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне

Владимир Путин выразил слова сочувствия родным и близким погибших.

Владимир Путин выразил слова сочувствия родным и близким погибших. Фото: Алексей Кунилов

Президент России выразил соболезнования королю Испании в связи с трагическими последствиями террористического акта в центре Барселоны. Владимир Путин осудил жестокое и циничное преступление.

Как сообщает официальный сайт Кремля, в телеграмме, направленной Филиппу VI, Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а также выразил слова сочувствия родным и близким погибших.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершённое против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора», – подчеркнул российский президент.

Как сообщает ТАСС, по последним данным, в результате атаки террористов в центре Барселоны погибли 13 человек. Среди более чем 100 пострадавших оказались жители 18 стран, в том числе из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

Террористический акт в Барселоне произошёл накануне вечером в районе туристической улицы Рамбла. Водитель грузового фургона направил автомобиль в толпу прохожих. Позднее сообщалось еще об одной атаке террористов, в Камбрильсе, в результате которой пострадали не менее семи человаек, включая одного из стражей порядка.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Официально подтверждена ликвидация четырёх террористов в городе Камбрильс.

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Областная газета Свердловской области

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