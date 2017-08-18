В Свердловской области дети стали реже тонуть и чаще уходить в леса

Обучение детей правилам безопасности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели подвели итоги летних каникул. На Среднем Урале сократилось количество пожаров и происшествий с участием детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, за время летних каникул 2017 в регионе в 3,8 раза сократилось количество утонувших детей. Таких трагических случаев в этом году на Среднем Урале набралось всего четыре. В результате пожаров в летний период пострадали двое детей.

В этом году дети стали чаще самостоятельно уходить в лес и теряться. К счастью, все поисково-спасательные операции завершились благополучно.

По словам врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексея Викторова, чаще всего происшествия с детьми случаются из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых.

Отметим, что с 20 августа по 20 сентября в Свердловской области пройдёт месячник безопасности детей. Для мальчишек и девчонок будут организованы теоретические и практические занятия по правилам безопасного поведения и действиям в различных экстремальных ситуациях. 1 сентября во всех образовательных учреждениях области пройдёт Всероссийский урок ОБЖ.