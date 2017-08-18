В День города троллейбусы в Екатеринбурге будут ходить до часу ночи

Уехать на троллейбусе можно будет до часу ночи. Фото: Алексей Кунилов

В День города в Екатеринбурге продлят работу троллейбусов. Уехать из центра на этом виде транспорта можно будет до часу ночи.

Как сообщает пресс-служба Трамвайно-троллейбусного управления, для обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, в центре Екатеринбурга будут скапливаться троллейбусы.

Согласно опубликованному графику накопления, сесть на троллейбус по завершении торжеств можно будет на восьми пунктах:

пр. Ленина от ул. Московской до ул. Сакко и Ванцетти

ул. Малышева от ул. 8 Марта до ул. Вайнера

ул. Белинского в районе ост. «Библиотека Белинского»

ул. К.Либкнехта. От пр. Ленина до ул. Первомайская

ул. К.Либкнехта. От ул.Первомайская до пр. Ленина

ст. метро «Динамо»

ул. Шевченко в р-не ост. «ТЮЗ»

Ст. Вокзал

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», также в День города до часу ночи была продлена работа метрополитена.

Официальная программа мероприятий в честь 294-летия Екатеринбурга завершится в 22:30 фейерверком на акватории городского пруда. В это же время закончится шоу «Голоса Екатеринбурга» на Октябрьской площади и эко-фестиваль «Город Мечта» у ККТ «Космос».