Политика 18 августа 2017, 11:04

На страницах «ОГ» шесть кандидатов в губернаторы сообщили всё, что они хотят рассказать о себе свердловчанам

«ОГ» опубликовала бесплатные агитационные материалы шести официально зарегистрированных кандидатов в губернаторы

«ОГ» опубликовала бесплатные агитационные материалы шести официально зарегистрированных кандидатов в губернаторы

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У жителей Среднего Урала появилась уникальная возможность быстро составить собственное мнение о шести людях, претендующих сейчас на пост главы региона. В номере «ОГ» от 18 августа опубликованы бесплатные агитационные материалы шести официально зарегистрированных кандидатов в губернаторы.

На III и IV страницах этого номера «Областной газеты» шесть кандидатов, по сути, сообщили всё, что они хотят рассказать о себе свердловским избирателям.

Напомним, на должность губернатора сейчас претендуют Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Константин Киселёв («Зелёные»), Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Алексей Парфёнов (КПРФ), Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Игорь Торощин (ЛДПР). 

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