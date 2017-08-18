Директор Екатеринбургского театра кукол стал «Заслуженным работником культуры РФ»

Пётр Стражников стал заслуженным работником культуры РФ. Фото: пресс-служба екатеринбургского театра кукол

Президент России Владимир Путин удостоил директора Екатеринбургского театра кукол званием «Заслуженный работник культуры РФ». О награждении Петра Стражникова стало известно накануне вечером.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского театра кукол, впервые Пётр Стражников возглавил культурное учреждение в 1990 году и проработал на этой должности более 11 лет. В 2001 году он занял пост заместителя министра культуры Свердловской области. В 2010 году нынешний лауреат вернулся в Театр кукол и руководит им по сей день.

Отмечается, что ранее Пётр Стражников уже был отмечен двумя другими госнаградами: нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации в 2002 году и благодарностью Президента Российской Федерации в 2009-м.

«На сегодняшний день Екатеринбургский театр кукол под руководством Петра Стражникова является одним из центров кукольной культуры в России. Спектакли екатеринбургских кукольников побывали на многих зарубежных фестивалях и форумах. Постановки театра неоднократно номинировались на получение Национальной театральной премии «Золотая маска». В ноябре этого года театр отметит 85-летний юбилей», - говорится в сообщении театра.

Приказ о награждении Петра Стражникова званием «Заслуженный работник культуры РФ» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.