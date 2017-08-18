Общество 18 августа 2017, 11:29

Прокуратура выбила зарплату 505 сотрудникам «Инженерного центра энергетики Урала»

Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

Задолженность перед сотрудниками полностью погашена. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прокуратура добилась погашения долгов по заработной плате перед 505 работниками «Инженерный центр энергетики Урала». Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

Как сообщает пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за июнь-июль 2017 года «Инженерный центр энергетики Урала» задолжал более 500 сотрудникам свыше 15,3 млн рублей.

Погашение долга было взято на особый контроль прокуратуры, а генеральному директору предприятия вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования, 17 августа 2017 года, задолженность по выплате заработной платы перед работниками ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» полностью погашена», - говорится в сообщении прокуратуры.

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Областная газета Свердловской области

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