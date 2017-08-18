ЕТТУ заплатит 60 тысяч рублей за поцарапанный троллейбусным проводом «Лексус»

Суд взыскал с ЕТТУ 60 тысяч рублей. Фото: Александр Исаков

Свердловский областной суд взыскал с ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» 60 тысяч рублей за повреждённый «Лексус». Степень вины участников дела разделили в пропорции 70 на 30.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в августе 2016 года на улице Щербакова оборвавшийся контактный троллейбусный провод задел дорогую иномарку «Лексус». По оценкам эксперта, сумма ущерба от царапины составила 172 204 рубля.

Владелец машины обратился в Ленинский районный суд с иском к ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» о возмещении ущерба. Однако доказательств вины ТТУ истец не представил. По словам водителя троллейбуса, ДТП можно было избежать: хозяин «Лексуса» сам наехал на провод. Это подтвердили и записи камер видеонаблюдения. В итоге суд признал виновным истца и оставил его иск без удовлетворения.

Хозяин иномарки обжаловал это решение в Свердловском областном суде, который пришёл к выводу о виновности в ДТП обеих сторон. Степень вины истца составила 70%, а ответчика – 30%. Исходя из этой пропорции, суд установил размер возмещения ущерба.

Новым решением с ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в пользу истца взыскано 59 444 рубля.