Эдуард Россель: "Я думаю, что Свердловская область должна одной из первых подключиться к новой программе строительства социального жилья"

Эдуард Россель стал гостем редакции «ОГ». Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область должна одной из первых в России подключиться к новой федеральной программе строительства социального жилья. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Эдуард Россель в ходе прямой линии, проходящей сейчас в редакции "ОГ".

Читательница обратилась с вопросом о том, как облегчить для молодёжи покупку жилья в Екатеринбурге.

- Буквально на днях вопрос о строительстве социального жилья обсуждал Президент РФ Владимир Путин с руководством банка ВТБ. Дано поручение о создании специальной программы строительства социального жилья. По итогам идущей сейчас кампании по выборам губернатора я встречусь с руководством Свердловской области. Я думаю, что Свердловская область должна одной из первых подключиться к новой программе строительства социального жилья, - сказал Эдуард Россель.