Земства 18 августа 2017, 12:21

Из центра Екатеринбурга до Кузино запустили беспересадочную «Ласточку»

"Ласточка" поедет без пересадок от Екатеринбурга до Кузино

"Ласточка" поедет без пересадок от Екатеринбурга до Кузино. Фото: Алексей Кунилов

Беспересадочный маршрут «Ласточки» запустили из центра Екатеринбурга в Кузино. Для совершения поездки придётся покупать два билета.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, «Свердловская пригородная компания» с 18 августа запускает электропоезд «Ласточка», который будет следовать без пересадок от остановки Первомайская в Екатеринбурге до станции Кузино.

Сесть на поезд №7085, следующий из Каменска-Уральского, можно в 17:21 по местному времени на Первомайской. Уже через 6 минут, в 17:27, «Ласточка» прибудет на Железнодорожный вокзал. Ещё через 25 минут, в 17:52, этот же состав под №7055 отправится по маршруту Екатеринбург – Кузино. Во время стоянки электропоезда на вокзале пассажиры могут не покидать вагон.

Отмечается, что для совершения беспересадочной поездки придётся покупать два билета: на поезда №7055 и №7085 (Первомайская – Екатеринбург-Пассажирский). Проезд в «Ласточке» из центра города до железнодорожного вокзала будет стоить 28 рублей, как в общественном транспорте. Все виды льгот сохраняются.

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Областная газета Свердловской области

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