Эдуард Россель выступил против сноса телебашни в Екатеринбурге

Эдуард Россель выступает против сноса недостроенной телебашни. Фото: Владимир Мартьянов

Член Совета Федерации Эдуард Россель заявил, что он против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии", проходящей сейчас в редакции "ОГ".

- Там осталось достроить 165 м металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр - новый пункт притяжения для горожан, для молодёжи, - сказал Эдуард Россель.

Напомним, сейчас ведётся подготовка к строительству ледовой арены на земельном участке, прилегающем к телебашне.