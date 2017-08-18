Эдуард Россель предложил использовать полигон "Старатель" в Нижнем Тагиле под международную транспортную выставку

Эдуард Россель в редакции «ОГ» ответил на вопросы читателей. Фото: Алексей Кунилов

По мнению члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, полигон "Старатель" в Нижнем Тагиле можно использовать для проведения международной выставки транспортного оборудования. Такое заявление он сделал в ходе "Прямой линии", проходящей сейчас в редакции "ОГ".

Напомним, недавно федеральная власть приняла решение перенести ежегодную выставку вооружения из Нижнего Тагила.

- У полигона в Нижнем Тагиле - огромная площадь. Его можно использовать для проведения каких-то танковых выставок, а также для проведения крупной международной выставки транспортного оборудования. В частности, речь идёт о демонстрации новых локомотивов для железных дорог, которые, как известно, производят на Среднем Урале. Это будет работать на расширение рынка сбыта для свердловских заводов, - сказал Эдуард Россель.