Екатеринбургский ТЮЗ откроет новый сезон «Реальным театром»

Екатеринбургский театр юного зрителя официально откроет 88-й сезон 8 сентября, в первый день работы XIV Всероссийского фестиваля «Реальный театр». В обычном режиме ТЮЗ начнёт принимать зрителей с 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба Свердловского отделения Союза театральных деятелей, в Екатеринбургском театре юного зрителя состоялся сбор труппы перед началом нового театрального сезона.

Первым событием нового сезона станет XIV Всероссийский фестиваль «Реальный театр», который пройдёт на базе ТЮЗа с 8 по 15 сентября. В течение 8 дней екатеринбуржцы увидят 22 спектакля 18-ти театров и творческих объединений из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Новокуйбышевска, Минусинска, Серова, Кирова и Таллина.

Начиная с 17 сентября театр начнёт работу в обычном режиме. Первая премьера года состоится 29 и 30 сентября. Зрителям представят спектакль с необычным названием «Э!..», который представляет собой фантазию на тему комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Режиссёром постановки выступает Григорий Лифанов.

В марте 2018 года в ТЮЗе представят ещё одну новую постановку: «Вишнёвый сад» режиссёра Анатолия Праудина. Театральную весну продлит детская премьера «Звёздочка моя» от заслуженной артистки РФ, лауреата премии «Золотая маска» Светланы Замараевой.