Эдуард Россель:"К 300-летию Екатеринбурга надо построить новую ветку метро"

Эдуард Россель уверен, что новая ветка метро станет хорошим подарком к 300-летию Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

К 300-летию Екатеринбурга надо построить новую ветку метро: от ВИЗа до УПИ. Об этом сказал член Совета Федерации Эдуард Россель в ходе "Прямой линии", состоявшейся в редакции "ОГ".

- Цена вопроса - 90 млрд рублей. Это сравнительно немного: по 15 млрд рублей в год в течение 6 лет, оставшихся до юбилея. Когда мы это сделаем, то город вздохнёт с облегчением, исчезнет множество транспортных проблем, - подчеркнул Эдуард Россель.

С его точки зрения, строительство новой ветки позволит удвоить количество пассажиров метро.