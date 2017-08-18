Суд признал решение гордумы Богдановича незаконным

Суд встал на сторону Владимира Москвина. Фото: Александр Зайцев

Свердловский областной суд признал недействительным решение думы городского округа Богданович об изменениях в положения об избрании главы городского округа. У сторон есть месяц, чтобы обжаловать это решение.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, с иском обратился глава Богдановича Владимир Москвин. В своём обращении истец ссылался на нарушение думой городского округа порядка принятия спорного решения. Несмотря на то, что Владимир Москвин наложил вето на принятые изменения, дума данный запрет проигнорировала. Более того, как ранее сообщала «ОГ», народные избранники даже успели избрать по изменённому регламенту нового главу округа.

В свою очередь, по версии представителей думы, Владимир Москвин нарушил порядок подачи отказа в подписании документа. Решение было принято 6 июля, и у главы округа было 10 дней на то, чтобы выразить своё отношение к документу. При этом вето было направлено лишь 17 июля.

Однако в заключении прокурора сказано, что «если последний срок подачи документов выпадает на воскресенье, то лицу даётся ещё один день для их предоставления», таким образом, срок наложения вето нарушен не был.

Выслушав все доводы сторон, суд признал недействительным решение думы городского округа Богданович от 06 июля 2017 года № 54 со дня его принятия. В законную силу решение ещё не вступило, поэтому у сторон есть месяц на обжалование его в Верховном суде Российской Федерации.