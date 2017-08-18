В Свердловской области Роспотребнадзор отстоял в суде право на бесплатные бахилы

Суд обязал больницу выдать пациентам бесплатные бахилы. Фото: Алексей Кунилов

Управление Роспотребнадзора отстояло право пациентов Байкаловской центральной районной больницы на бесплатные бахилы. Суд обязал медицинское учреждение прекратить противоправные действия.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области, согласно «санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приёма, пациенты должны быть обеспечены индивидуальным комплектом белья, в частности - бахилами.

В нарушение установленных требований Байкаловская центральная районная больница уклонялась от обеспечения пациентов бесплатными бахилами, возлагая данные расходы на посетителей.

«Байкаловским районным судом вынесено решение об удовлетворении искового заявления Талицкого одела управления Роспотребнадзора по Свердловской области в защиту неопределённого круга лиц к Байкаловской центральной районной больнице. Суд обязал медицинское учреждение прекратить противоправные действия и обеспечить пациентов бесплатными бахилами», говорится в сообщении Роспотребнадзора.