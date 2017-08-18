«Российская газета» уличила РИА «УРА.РУ» в публикации недостоверной информации

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Анти-фейк
Звено истребителей сомнительных новостей
Коллеги из «Российской газеты» уличили РИА «УРА.РУ» в публикации недостоверной информации. Сейчас они добиваются удаления фейка с сайта этого информагентства.
Речь идёт о том, что РИА «УРА.РУ» сообщило о грядущих якобы сокращениях в региональных отделениях «Российской газеты».
Заместитель гендиректора по региональному развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Андрей Першин в официальном письме на адрес руководства РИА «УРА.РУ» опроверг такую информацию.
«Уральский филиал «Российской газеты» относится к числу самых успешных как в творческом, так и коммерческом отношении, реализует обширные планы дальнейшего развития», — написал Андрей Першин.
«Друзья, относитесь к тем, кто питается слухами, к размещаемой на их ресурсах информации, как бы это помягче выразиться, критически!!!» — прокомментировал на своей странице в социальных сетях директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергей Салыгин (Екатеринбург).