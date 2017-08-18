Предупреждение «Альфа-Капитала» о проблемах в четырёх банках из ТОП-15 вскрыло непубличность банковской системы

Управляющая компания «Альфа-Капитал» предупредила своих клиентов о возможных проблемах в четырёх крупных банках страны, пишет газета «Ведомости». Как сообщается в письме аналитика компании Сергея Гаврилова, риски возможны в целой группе банков – «ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов Президента России в 2018 года, как думают многие», говорится в письме.

Все банки, указанные в сообщении, входят в топ-15 рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности, а также кредитным рейтингам, присвоенным отечественными и международными рейтинговыми агентствами. «ФК Открытие» занимает 6-е место, Московский кредитный банк – 9-е место, за ним идёт Промсвязьбанк, и 12-е место занимает Бинбанк. Совокупное количество активов, выданных кредитов и открытых счетов этих банков исчисляется миллиардами рублей.

Центробанк попросил Федеральную антимонопольную службу проверить, не является ли предупреждение «Альфа-Капитала» о проблемах банков «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка недобросовестной конкуренцией. Как пишет газета «КоммерсантЪ», ФАС вынесет предупреждение «Альфа-Капиталу» в связи с рассылкой её аналитика. Во избежание возбуждения дела и штрафных санкций компания должна отозвать письмо о наличии рисков у ряда банков.

«ОГ» будет следить за развитием событий.