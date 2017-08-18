В День города автобусы в Екатеринбурге будут ходить на полчаса дольше троллейбусов

В День города в Екатеринбурге автобусы будут ходить на полчаса дольше троллейбусов. Публикуем места накопления транспорта.

Как сообщает пресс-служба «Муниципального объединения автобусных предприятий», для того чтобы гуляющие могли спокойно разъехаться после празднования Дня города, в Екатеринбурге продлили работу автобусов до 01:30.

Сразу после салюта автобусы будут ждать горожан на следующих участках:

- На улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Радищева — 18 автобусов (маршруты № 23, 50, 54, 57, 76)

- На улице Бориса Ельцина, от Театра драмы до ул. Челюскинцев — 6 автобусов (маршруты № 13, 57)

- У Театра оперы и балета на ул. Красноармейской (от ул. Малышева до пр. Ленина) и на пр. Ленина (от ул. Красноармейской до ул. М-Сибиряка) — 15 автобусов (маршруты № 15, 10, 28, 31, 32, 45, 60, 61).

- На проспекте Ленина от улицы Вайнера до улицы Московской — 13 автобусов (маршруты № 21, 24, 28, 61)

- На остановке УрФУ— 8 автобусов (маршруты №№ 18, 50, 54)

Напомним, ранее «ОГ» опубликовала графики работы в День города метро и троллейбусов.