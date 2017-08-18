Земства 18 августа 2017, 15:57

Глава областного минстроя Михаил Волков осмотрел проблемный долгострой — коттеджный посёлок «Бухта Квинс»

Михаил Волков осмотрел "Бухту Квинс"

Михаил Волков осмотрел "Бухту Квинс". Фото: областной департамент информполитики

Региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков сегодня посетил коттеджный посёлок «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Напомним, этот объект входит в список проблемных долгостроев Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, строительство коттеджного посёлка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ стартовало в 2008 году. Однако только теперь появилась информация о конкретных сроках его сдачи — осень 2017 года.

Как убедился Михаил Волков, основные строительно-монтажные работы в посёлке уже завершены. Теперь предстоит подключение коттеджей к инженерным сетям.

— Конечно, для этого необходимо получить все согласования. Но моё мнение: уже можно говорить о скором завершении всех работ на объекте, — сказал Михаил Волков.

Пайщики ждут в этом коттеджном посёлке получения 63 квартир.

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Областная газета Свердловской области

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