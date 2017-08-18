Шарташ, Калиновский и Изоплит на один день останутся без электричества

Шарташ, Калиновский и Изоплит останутся без электричества. Фото: Павел Ворожцов

АО «Екатеринбургская электросетевая компания» выступила с предупреждением об отключении электроэнергии в посёлках Шарташ, Калиновский и Изоплит. Подачу электричества ограничат в связи с провидением неотложных ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Кировского района, 24 августа с 9:00 до 20:00 из-за ремонта ТП-1184 будет отключено электричество по следующим адресам: ул. Отдыха 102, 104 а, 109, 118.

Также, 24 августа с 8:00 до 18:00 из-за работ на ВЛ 35кВ Куйбышевская-Шарташская требуется отключение ВЛ 35кВ Куйбышевская-ЮБЗ, в результате будет полностью погашена ПС «Труд» в посёлке Калиновский.

27 и 28 августа с 9:00 до 20:00 в связи с производством неотложных работ в ТП-1160 будет отключена электроэнергия в посёлке Изоплит. Без света останутся жильцы следующих домов:

улица Изоплитная 18, 20, 26, 28, 30, 17 а, 19 а, 4, 7,

тупик Брикетный 2, 4,

переулок Бодрый 4, 10;

переулок Вербовочный 13.

Отмечается, что во всех случаях отключения напряжение будет подано без предупреждения.