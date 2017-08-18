На Среднем Урале повсеместно стартовала уборочная кампания. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале повсеместно стартовала уборочная кампания. Свердловские аграрии убрали первые 49 тыс. тонн зерна.

Как сообщает областной департамент информполитики, уже убрано более 15 тыс. гектаров, засеянных зерновыми культурами. Урожайность составила 32 центнера с гектара.

По словам регионального министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярёва, такая урожайность считается хорошей: она выше прошлогодней.

— Самое главное — хорошая погода. Это единственное сейчас, от чего зависят и скорость, и качество уборки, — отметил Дмитрий Дегтярёв.