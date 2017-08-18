Экономика 18 августа 2017, 16:21

Свердловские аграрии убрали первые 49 тыс. тонн зерна

На Среднем Урале повсеместно стартовала уборочная кампания

На Среднем Урале повсеместно стартовала уборочная кампания. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале повсеместно стартовала уборочная кампания. Свердловские аграрии убрали первые 49 тыс. тонн зерна.

Как сообщает областной департамент информполитики, уже убрано более 15 тыс. гектаров, засеянных зерновыми культурами. Урожайность составила 32 центнера с гектара.

По словам регионального министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярёва, такая урожайность считается хорошей: она выше прошлогодней.

— Самое главное — хорошая погода. Это единственное сейчас, от чего зависят и скорость, и качество уборки, — отметил Дмитрий Дегтярёв. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 августа)

Училище готовило офицеров для командования артиллерийскими подразделениями пушек большой мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые уральские курсанты. Все они были направлены на службу на знаменитых «катюшах». Фото: Неизвестный фотограф
Курсантов-артиллеристов поселили в бараках для заключённых

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»