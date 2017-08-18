Земства 18 августа 2017, 16:51

Ко Дню города в Екатеринбурге открылась после реконструкции гимназия № 39

В Екатеринбурге открылась гимназия №39

В Екатеринбурге открылась гимназия №39. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне Дня города открылась после реконструкции гимназия № 39 на улице Союзной, 26. В тожественной церемонии принял участие глава администрации Александр Якоб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за 75 лет здание образовательного учреждения окончательно обветшало, и вопрос с появлением нормальной школы в динамично развивающемся районе стоял очень остро. Поэтому было принято решение о формировании в границах улиц Авиационной - Союзной - Циолковского мощного образовательного ядра, состоящего из двух современных школьных комплексов.

Реконструкция гимназии началась в 2015 году со строительства нового учебного заведения школы № 18. После сдачи её в эксплуатацию туда перебрались ученики и педагоги из старого здания 39-й гимназии. К тому времени проект нового учебного комплекса уже был полностью готов и прошёл государственную экспертизу. Подрядчики демонтировали старое здание гимназии, а затем на его месте приступили к возведению нового в соответствии с утверждённым проектом.

Площадь реконструированной гимназии составляет 16 тысяч кв. метров. В здании использовано полностью прозрачное остекление главной входной группы, появился стоматологический кабинет для учителей и учеников, а также мультимедийный класс с функциями конференц-зала. Кроме того, в здании будут функционировать два спортзала и актовый зал, рассчитанный на 160 посадочных мест.

После ввода новой гимназии в эксплуатацию, получать знания здесь будут свыше 550 школьников, которые будут учиться в одну смену. Первых учеников обновленная гимназия №39 примет уже 1 сентября 2017 года.

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Областная газета Свердловской области

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