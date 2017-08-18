Общество 18 августа 2017, 23:50

Российские космонавты провели в открытом космосе 7,5 часа

Российские космонавты опубликовали свои фото, сделанные во время выхода в открытый космос

Российские космонавты опубликовали свои фото, сделанные во время выхода в открытый космос. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин провели в открытом космосе 7,5 часа, вместо запланированных шести часов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Это был 43-й по счёту плановый выход космонавтов в открытый космос по программе работы российского сегмента Международной космической станции (МКС). На официальном сайте Роскосмоса появились первые фотографии неординарного события. Их сделал астронавт NASA Джек Фишер через иллюминатор МКС.

- Вчера состоялся наш выход в открытый космос. Как всегда, это было очень красиво, непередаваемое чувство. Я и Фёдор Юрчихин провели за бортом 7,5 часа, вместо запланированных шести. Программа выхода выполнена. Фотографий накопилось много, буду разбирать и скоро с вами поделюсь ими. А пока несколько снимков через иллюминатор от моего коллеги Джека Фишера, - прокомментировал Сергей Рязанский.

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Областная газета Свердловской области

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