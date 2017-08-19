Евгений Куйвашев поздравил екатеринбуржцев с Днём города. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Екатеринбурга с Днём города. Врио губернатора примет активное участие в праздновании. Как сообщает областной департамент информполитики, в своём обращении глава региона вспомнил, как зарождался и развивался любимый город, процитировал слова Дмитрия Мамина-Сибиряка, и отметил особенность уральского характера.

«В День города сотни тысяч екатеринбуржцев и гостей города примут участие в праздничных мероприятиях, соберутся на концерты, небо озарят всполохи салюта. В этот день мы вновь вспомним о том, как из завода-крепости на берегах Исети вырос крупнейший индустриальный центр России. Мы вспомним слова, сказанные о своём родном городе нашим прославленным земляком Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком: «По народной примете, счастливые люди родятся в сорочке, и мы позволяем перенести это сравнение на Екатеринбург, который в ряду других русских городов занял, с первого дня своего появления на божий свет, совершенно исключительное место». Мы вспомним эти слова и согласимся с ними – да, Екатеринбург уникальный город, со своим характером, обаянием и неповторимым обликом», - говорится в поздравлении Евгения Куйвашева.

В конце своего поздравления врио губернатора пожелал екатеринюуржцам счастья, крепкого здоровья, исполнения всех планов.

«Из поколения в поколение вы передаёте свои лучшие качества: стойкость и трудолюбие, гостеприимство и душевность. Уверен, благодаря этому уральская земля не оскудеет талантами, будет и впредь процветать», - сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что глава региона примет активное участие в праздновании Дня города. Планируется, что в 10:00. Евгений Куйвашев будет присутствовать на поднятии флага на площади 1905 года. Затем, в 12.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Кроме того, предполагается, что глава региона посетит шоу «Голоса Екатеринбурга», которое стартует в 18.00 на площади перед Свердловским государственным академическим театром драмы.