Православные верующие встречают Преображение Господне или Яблочный спас

Накануне праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Всенощное бдение в храме во имя Преображения Господня. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

19 августа Церковь отмечает Преображение Господне, или Яблочный Спас. Накануне праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Всенощное бдение в храме во имя Преображения Господня на Уктусе в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, перед началом богослужения архипастырь возглавил многолюдный крёстный ход вокруг храма. Духовенство и прихожане пронесли главную икону праздника – образ Преображения Господня. По окончании богослужения владыка Кирилл обратился с архипастырским словом, в котором поздравил клириков и прихожан храма с престольным праздником. Сегодня митрополит совершит праздничную Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре.

Отметим, что своё поздравление с Яблочным спасом владыке Кириллу направил Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Чудесные события на горе Фавор, описанные в Евангелии, напоминают каждому человеку о необходимости духовного просветления. Мы ощущаем особую теплоту, настраиваемся на добрые дела и любовь к ближнему. Щедрость божественной благодати соединяется с изобилием земных плодов, за что на Руси испокон веков почитали Яблочный Спас. Уважаемый Владыка Кирилл! Желаю Вам непреходящей духовной радости, укрепляющей Ваши силы в служении православной вере, идеалам милосердия, мира и общественного согласия», - говорится в поздравлении главы региона.