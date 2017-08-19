В Екатеринбурге открыли для движения чётную сторону Татищева

Пока проехать можно только по чётной стороне дороги. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В День города в Екатеринбурге открыли для движения одну из самых ожидаемых горожанами магистралей – улицу Татищева. Пока проехать можно только по чётной стороне дороги.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автотранспорт начал ездить по Татищева с самого утра. На данный момент, проезд доступен по трём полосам движения из центра города, на участке от Репина до Красноуральской. Планируется, что открытие участка дороги поможет разгрузить улицы Репина, Крауля, Верх-Исетский бульвар, Малышева и Мельникова.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», окончательное открытие транспортной артерии в обе стороны и запуск трамвайного движения намечены на 1 октября. Изначально планировалось закончить все работы уже ко Дню города. Задержка обусловлена необходимостью введения в эксплуатацию тяговых подстанций. Кроме того, на этом же участке находится технологический заезд на стройплощадку Hуatt, где идёт перекладка сетей для отеля. Это также затруднило своевременный пуск дороги в эксплуатацию.