Екатеринбургский Союз женщин России наградил директора зоопарка

Светлана Прилепина - «Дочь города - Дочь России». Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Директору Екатеринбургского зоопарка присвоили звание «Дочь города - Дочь России». Награда символизирует значимую роль женщины в современном обществе.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка, почётное звание директору зверинца Светлане Прилепиной присвоил организатор и идейный вдохновитель награды - Екатеринбургский Союз женщин России.

Знак «Дочь города – дочь России» ежегодно вручается представительницам прекрасной половины человечества, проявившим себя в различных сферах. Звание было учреждено при непосредственной поддержке бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. За время существования проекта, почётного статуса удостоились 83 женщины.

В 2017 году лауреатами стали 7 жительниц уральской столицы. Награждение лучших женщин города состоится 19 августа, в День города, в рамках ассамблеи «Дочь города — дочь России» на площадке перед Камерным театром.