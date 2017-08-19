Общество 19 августа 2017, 11:26

Екатеринбургский Союз женщин России наградил директора зоопарка

Светлана Прилепина - «Дочь города - Дочь России»

Светлана Прилепина - «Дочь города - Дочь России». Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Директору Екатеринбургского зоопарка присвоили звание «Дочь города - Дочь России». Награда символизирует значимую роль женщины в современном обществе.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка, почётное звание директору зверинца Светлане Прилепиной присвоил организатор и идейный вдохновитель награды - Екатеринбургский Союз женщин России.

Знак «Дочь города – дочь России» ежегодно вручается представительницам прекрасной половины человечества, проявившим себя в различных сферах. Звание было учреждено при непосредственной поддержке бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. За время существования проекта, почётного статуса удостоились 83 женщины.

В 2017 году лауреатами стали 7 жительниц уральской столицы. Награждение лучших женщин города состоится 19 августа, в День города, в рамках ассамблеи «Дочь города — дочь России» на площадке перед Камерным театром.

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