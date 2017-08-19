В Екатеринбурге подняли флаг Дня города

В Екатеринбурге полным ходом идёт празднования Дня города. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице началось празднование 294-летия Екатеринбурга. На площади 1905 года в торжественной обстановке подняли флаг Дня города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в церемонии принимали участие первые лица города и области: глава региона Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, глава администрации города Александр Якоб и его заместители, а также руководители районов уральской столицы. Кроме того, на мероприятии присутствовала официальная делегация города-побратима Гуанчжоу и почётные граждане Екатеринбурга.

Гостей и жителей Екатеринбурга поздравил с праздником глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

«Уважаемые екатеринбуржцы, сердечно поздравляю вас с Днём города. Наш город дерзкий и амбициозный. Именно мы готовимся принять матчи чемпионата мира по футболу, здесь проходит главная промышленная выставка страны. Екатеринбург вместе с другими столицами государств борется за право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО». Город является местом притяжения умных и талантливых людей, которые привносят в него новые идеи и развитие. Уральская столица славится своими ветеранами, которые достойным образом наставляют нашу молодежь. Я уверен, что к своему 300-летию Екатеринбург подготовится самым лучшим образом. Здесь будут построены новые дома, гостиницы, широкие проспекты. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я желаю вам всем хорошего настроения и счастливой жизни в любимом городе. С праздником всех!», - сказал в своей речи врио губернатора Свердловской области.