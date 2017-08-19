Общество 19 августа 2017, 13:20

К Земле летит крупнейший в истории астероид Florence

Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле крупнейшего в истории астероида Florence. Ожидается, что космический объект пролетит мимо нашей планеты 1 сентября.

Как сообщает РИА «Новости», размер небесного тела составляет 4,4 километра. Астероид пролетит на расстоянии «всего» в семь миллионов километров от Земли.

Отмечается, что ранее специалисты уже наблюдали астероиды, которые пролетали ближе к Земле, чем Florence. Однако все они были существенно меньше по размеру. В космическом агентстве отмечают, что подобное явление встречается достаточно редко, в частности, в следующий раз Florence окажется в непосредственной близости от нашей планеты только через 500 лет. Поэтому сейчас ученые хотят успеть как следует изучить космический объект. В твиттере NASA уже опубликовано видео приближения астероида.

Утверждается, что несмотря на свои размеры и близость к Земле, Florence не несет в себе никакой угрозы.

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