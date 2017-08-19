На Среднем Урале восстановят «Сысертский завод художественного фарфора»

Свердловское правительство вдохнет новую жизнь в Сысертский фарфор. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 18 августа оценил имеющиеся и еще нереализованные инвестиционные возможности Сысертского городского округа. Региональные власти уверены, что у Сысерти – огромный потенциал.

Как сообщает областной департамент информполитики, по итогам рабочей поездки было решено «вдохнуть новую жизнь» в знаменитый «Сысертский завод художественного фарфора».

«Мы приняли решение о восстановлении Сысертского фарфорового завода. Программа минимум – это замена оборудования, максимум – строительство нового здания. Без остановки существующего производства мы построим новые корпуса и разместим здесь современное оборудование. Это бизнес-проект, который потребует серьёзных инвестиций», – заявил врио губернатора Евгений Куйвашев.

Отмечается, что правительство области и ране оказывало поддержку предприятию, переживающему непростые времена. По поручению главы региона реализуется план выхода завода из кризиса, в том числе погашается задолженность, сохраняются рабочие места, расширяется ассортимент.

Также, заводу оказывается маркетинговая поддержка, направленная на выстраивание грамотной ценовой политики и расширение ассортимента предприятия. Ожидается, что в ближайшее время на базе завода заработает интернет-магазин.