Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику основателям Екатеринбурга

Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику основателей Екатеринбурга. ФОто: Павел Ворожцов

Глава Свердловской области принимает участие в торжественных мероприятиях Дня города. После поднятия официального флага праздника, врио губернатора посетил еще несколько площадок.

Как сообщает областной департамент информполитики, в рамках празднования 294-летия Екатеринбурга глава региона по доброй традиции возложил красные гвоздики к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

У монумента Евгения Куйвашева и других первых лиц Екатеринбурга и области встречал оркестр штаба Центрального военного округа и рота почётного караула.

Как уже сообщала «ОГ», ранее сегодня утром врио губернатора вместе с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом принял участие церемонии поднятия флага культурной программы Дня города.

Затем Евгений Куйвашев вместе с председателем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной, сенаторами Аркадием Чернецким и Эдуардом Росселем понаблюдали за финишем спортсменок на открытом чемпионате и первенстве по лыжероллерному спорту.

Следующим пунктом стал праздник цветов в сквере на Октябрьской площади. Вместе с горожанами Евгений Куйвашев оценил экспозиции всех районов и отправился на выставку ретро-автомобилей, которая проходит на проспекте Ленина.