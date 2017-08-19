"Урал" на своём поле сыграл вничью с ЦСКА

Футбольный клуб "Урал" сыграл вничью в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. "Шмели" разошлись миром с серебряным призёром чемпионата страны - московским ЦСКА.

Переполненная "СКБ-Банк Арена" так и не увидела голов в матче. В первом тайме "шмели" были активнее, чаще бил по воротам, однако Игорь Акинфеев спасал армейцев.Во втором тайме преимуществом владели москвичи, однако открыть счёт в матче им не удалось.

Таким образом, "Урал" продил свою беспроигрышную серию до семи матчей. В следующем туре "шмели" отправятся в гости к "Локомотиву". Встреча состоится 26 августа.