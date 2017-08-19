В Сургуте мужчина в маске ранил ножом семь человек

Сегодня в центре Сургута мужчина в маске напал с ножом на семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверо из семерых раненых сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Полицейские застрелили преступника, поскольку он начал оказывать сопротивление при задержании. По предварительным сведениям, нападавший – мужчина 1994 года рождения. Сейчас ведётся проверка информации о том, что он страдал от психического недуга.

После трагедии мэр Сургута Вадим Шувалов обратился к горожанам с просьбой соблюдать спокойствие и не спешить с выводами.