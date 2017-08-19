Общество 19 августа 2017, 21:25

В Сургуте мужчина в маске ранил ножом семь человек

Сегодня в центре Сургута мужчина в маске напал с ножом на семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверо из семерых раненых сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Полицейские застрелили преступника, поскольку он начал оказывать сопротивление при задержании. По предварительным сведениям, нападавший – мужчина 1994 года рождения. Сейчас ведётся проверка информации о том, что он страдал от психического недуга.

После трагедии мэр Сургута Вадим Шувалов обратился к горожанам с просьбой соблюдать спокойствие и не спешить с выводами.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 августа)

Любовь Галкина стала первой представительницей нашей области, завоевавшей олимпийские медали в стрельбе. За ней последовали Сергей Поляков, Наталья Падерина и Владимир Масленников. Фото: РИА "Новости"
Уроженка Алапаевска, выиграв олимпийское золото, стала почётным гражданином двух городов

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»