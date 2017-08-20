Политика 20 августа 2017, 09:37

Новый Генконсул США в Екатеринбурге возложил цветы к памятнику основателям города

Новый Генконсул США в Екатеринбурге возложил цветы к памятнику основателям города.

Новый Генконсул США в Екатеринбурге возложил цветы к памятнику основателям города. Фото: страница дипмиссии в социальных сетях

Стало известно имя нового генерального консула США в Екатеринбурге. Дипломат уже успел появиться на публике.

В Екатеринбург прибыл новый Генконсул США. Как сообщатся на страницах дипломатической миссии в социальных сетях, новый глава иностранного представительства принял участие в праздновании Дня города.

«Вновь прибывший Генконсул США в Екатеринбурге Пол М. Картер возложил цветы на памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в честь Дня города. В ходе своего пребывания Генеральный консул надеется поближе познакомиться с жителями Екатеринбурга, богатой историей и уникальными достопримечательностями этого города», - говорится в сообщении Генконсультсва.

Ранее это пост занимал Маркус Микели.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в рамках празднования 294-летия Екатеринбурга, цветы к памятнику основателя также возложили глава региона Евгений Куйвашев и другие первые лица города и области.

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Областная газета Свердловской области

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